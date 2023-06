02.06.2023 14:11 805 Chemnitz: Zwei feste Blitzer verschwunden, eine neue Messanlage steht bereits

In Chemnitz sind zwei feste Blitzer abgebaut worden, einer am Südring und an der Frankenberger Straße. Eine neue Geschwindigkeitsmessanlage steht bereits.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Zwei stationäre Blitzer sind in den vergangenen Tagen in Chemnitz verschwunden. Eine neue Geschwindigkeitsmessanlage steht bereits in den Startlöchern. Auf dem Südring, Richtung Bernsdorfer Straße, wurde ebenfalls ein stationärer Blitzer entfernt. Das Gerät auf der Gegenseite steht noch. © Kristin Schmidt Vielen Chemnitzern ist es aufgefallen: seit Mittwoch fehlt der Blitzer an der Frankenberger Straße am Ortseingang Chemnitz. Aber das ist nicht das einzige Messgerät, das abgebaut wurde. Zur gleichen Zeit wurde die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf dem Südring, Richtung Bernsdorfer Straße, entfernt.

Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es: "Beide Anlagen sind seit geraumer Zeit aus technischen Gründen nicht mehr im aktiven Messbetrieb. Unter Beachtung der umfangreichen Instandsetzungsarbeiten und einer strategischen Neuausrichtung wurden die Anlagen gegen neue stationäre Anlagen auf Laserbasis getauscht." Chemnitz Lokal Große Verwirrung um neuen Standort von Chemnitzer Superblitzer Eine solche neue Anlage wurde bereits in Mittelbach auf der Hofer Straße 35 aufgebaut, heißt es aus dem Rathaus. Wann der Blitzer in Betrieb geht, kann noch nicht gesagt werden. An den beiden alten Standorten an der Frankenberger Straße und am Südring Richtung Bernsdorfer sind laut Stadt momentan aber keine neuen festen Geschwindigkeitsmessgeräte geplant. In Mittelbach steht bereits ein neuer Blitzer auf Höhe einer Grundschule. Wann er aktiviert wird, steht noch nicht fest. © Kristin Schmidt Weg ist er, der stationäre Blitzer an der Frankenberger Straße wurde am Mittwoch abgebaut. © Maik Börner Am Donnerstag gab es Verwirrung um den neuen Standort von einem der Chemnitzer Superblitzer, denn der steht aktuell auf der Friedrich-Schlöffel-Straße direkt vor einer privaten Garage.

Titelfoto: Maik Börner