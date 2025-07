Chemnitzer Bahnunterführung säuft immer wieder ab: Wer löst das Problem?

Chemnitz - Wenn es richtig schüttet, säuft die Bahnunterführung auf der Jagdschänkenstraße in Chemnitz regelmäßig ab. Eine Riesenpfütze bildet sich und ein Durchkommen ist nahezu unmöglich. Was macht die Stadt dagegen?

Am Dienstag wurde die Bahnunterführung in der Jagdschänkenstraße wieder Opfer der Fluten. © André März

Erst am Dienstag war’s wieder der Fall. Ein kurzes, aber heftiges Unwetter verwandelte die Unterführung in ein kleines Binnenmeer. Mehrere Fahrzeuge kämpften sich durch die Wassermassen, teils vergeblich. Manche verloren ihre Kennzeichen auf dem Weg durch den See.

Zudem kam es zu Verkehrsbehinderungen im Busverkehr. Auf der CVAG-Linie 43 ging kurzzeitig nichts mehr. Die Feuerwehr rückte an, um verstopfte Gullys zu reinigen.

2024 ein ähnliches Bild: Die Bahnunterführung lief bei einem Unwetter im August voll und musste gesperrt werden. Auch hier eilte die Feuerwehr herbei und öffnete die Gullydeckel. Doch das allein hilft offenbar nicht.

Anwohnerin Isa Herklotz (81) beobachtet das Chaos seit Jahren. "Wenn ein Unwetter kommt, steht hier sofort alles unter Wasser. Das ist jedes Mal dasselbe." Seit Jahren seien die Probleme bekannt. Seit 25 Jahren wohnt sie hier und kann den Zeitpunkt der nächsten Flut fast genau vorhersagen.

"Da müsste endlich mal was gemacht werden", sagt die 81-Jährige.