Chemnitzer Brunnensaison: Deshalb gehen nicht alle Anlagen in Betrieb

In Chemnitz ist am Montag die Brunnensaison losgegangen. Von den 22 Anlagen bleiben aber sechs trocken. Grund sind die alte Technik und marode Becken.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Mit der Fontäne auf dem Schlossteich hat Chemnitz den Start in die Brunnensaison eingeläutet. Als Grund für den frühen Start am Schlossteich verweist das Rathaus auf den "höheren Sauerstoffeintrag": Die stärkere Wasserbewegung soll die Ökologie des Gewässers verbessern.

Die Fontäne am Schlossteich ist der erste von 16 städtischen "Brunnen", die über den Sommer sprudeln.
Die Fontäne am Schlossteich ist der erste von 16 städtischen "Brunnen", die über den Sommer sprudeln.  © Sven Gleisberg

Die anderen städtischen Brunnen sollen dann bis Ende Mai nach und nach sprudeln - zumindest dort, wo Technik und Becken noch mitspielen. Der Marktbrunnen soll am 30. März wieder in Betrieb gehen, das Wasserspiel auf dem Jakobikirchplatz ab 2. April und der Brunnen im Stadthallenpark ab 17. April.

Doch ganz so unbeschwert ist die neue Brunnensaison nicht: Gleich sechs der insgesamt 22 Anlagen bleiben 2026 trocken.

Betroffen sind der Brunnen am Falkeplatz, die Brunnenbecken am Seeberplatz, der große Brunnen am ehemaligen Kulturpalast Rabenstein, der "Rosenbrunnen" an der Pelzmühle sowie zwei Brunnenbecken an der Brückenstraße.

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Im Rathaus heißt es zu diesen Problemfällen, die Technik sei "veraltet und nicht mehr einsatzfähig", dazu müssten die Becken saniert werden.

Olaf Kunz (62) vom RAC-Rohrleitungsbau Altchemnitz schaltet die Fontäne am Schlossteich ein.
Olaf Kunz (62) vom RAC-Rohrleitungsbau Altchemnitz schaltet die Fontäne am Schlossteich ein.  © Sven Gleisberg
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Der Brunnen am Seebergplatz: Eine Reparatur ist so teuer, dass er wahrscheinlich abgerissen wird.
Der Brunnen am Seebergplatz: Eine Reparatur ist so teuer, dass er wahrscheinlich abgerissen wird.  © Sven Gleisberg

Besonders bitter: Für jede einzelne Maßnahme wären mindestens mittlere bis höhere sechsstellige Summen nötig. Und bei Falkeplatz und Seeberplatz ist die Lage so schlecht, dass sogar der Abriss geprüft wird.

Titelfoto: Sven Gleisberg

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