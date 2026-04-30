Chemnitzer Einkaufs-Passage verkommt immer mehr: Warum geht hier nichts voran?

Chemnitz - Die geplante Erweiterung der Wolgo-Passage im Ortsteil Hutholz tritt weiter auf der Stelle. Nachdem der Umbau bereits im Januar 2025 von der Stadt Chemnitz genehmigt wurde, ist von Bauarbeiten weiterhin nichts zu sehen. Während sich der Eigentümer bedeckt hält, sieht die Politik die Versorgung gefährdet.

Viel Leerstand im Komplex: Ein Umbau der Wolgo-Passage ist nicht in Sicht. © Ralph Kunz

Aktuell herrscht in der Wolgo-Passage ein hoher Leerstand, da in den vergangenen Jahren immer mehr Läden vom Standort weggezogen sind. Doch seit fast anderthalb Jahren hat sich nichts getan in dem Komplex. "Es braucht aber für die Einkaufspassage eine Perspektive", erklärt Stadträtin Jeannette Wilfer (BSW, 36).

Wie es mit dem Komplex weitergeht, ist ungewiss - der Eigentümer wollte sich auf TAG24-Nachfrage nicht äußern. Laut Rathaus ist die Baugenehmigung für drei Jahre gültig.

"Es muss klar gezeigt werden, dass hier ein öffentliches Interesse besteht, die Versorgung der Anwohner in Hutholz zu erhalten", so Wilfer weiter.