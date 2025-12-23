Chemnitzer Eltern in Sorge: Entblößer haben es auf Kita und Hort abgesehen

Chemnitz - Es ist ein Schock für alle Kinder - und deren Eltern: Männer entblößen sich vor den Kleinen und machen unsittliche Handlungen. Dies geschah in den vergangenen Wochen mehrmals vor der Kita "Kinderlachen" in Chemnitz . Die Polizei ermittelt, Eltern sind in Sorge.

Mama Michelle Jurran (31) mit einem Schreiben vom Hort. © Ralph Kunz

Michelle Jurran (31) hat Angst. Sie und andere Eltern bekamen sowohl am 28. November als auch vergangenen Donnerstag eine E-Mail von der Kita und dem Hort "Kinderlachen" in der Alfred-Neubert-Straße.

Dort hatten sich Unbekannte an jenen Tagen vor dem Zaun der Einrichtung entblößt. "Alle Mitarbeiter des Hauses und der Grundschule sind sensibilisiert und achten zum Schutz Ihrer Kinder in besonderem Maße auf das Gesamtgeschehen rund um unsere Einrichtungen", heißt es in dem Schreiben.

Für Mama Michelle und ihre Tochter Mila (8), die in die zweite Klasse der Charles-Darwin-Grundschule geht, ist das nicht genug.

"Wenn das so weitergeht, würde ich mein Kind am liebsten gar nicht mehr in den Hort bringen", erzählt Michelle. Sie schlägt unter anderem einen Sichtschutz am Zaun vor, der Triebtäter abhalten könnte.