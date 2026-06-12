Chemnitzer Erdmännchen orakeln erstes Deutschland-Spiel

Chemnitz - Bevor am Sonntag die deutsche Nationalmannschaft in ihr erstes WM -Spiel startet, haben die Erdmännchen im Tierpark Chemnitz bereits einen Blick in die Fußball-Zukunft gewagt: die kleinen Fellnasen orakelten am Freitag das Ergebnis der Auftaktpartie.

Vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft haben die Erdmännchen im Tierpark das Ergebnis orakelt. © Kristin Schmidt

Kapitänin Edda führte ihre hungrige Truppe aufs Spielfeld. Kaum hatte Zoopädagogin und Schiedsrichterin Saskia Quinger (36) die Partie angepfiffen, gab es kein Halten mehr: Die Erdmännchen stürzten sich geschlossen auf den Ball - schließlich warteten darin jede Menge Würmer.

Von Beginn an herrschte wildes Gewusel im kleinen Erdmännchen-Stadion. Der Ball war kaum zu kontrollieren und landete immer wieder im Aus.

Doch dann wurde es plötzlich ernst: Ein Angriff brachte den Ball gefährlich nah an das deutsche Tor, doch der Pfosten rettete in letzter Sekunde.

Kurz darauf wurde es wieder heiß: Nach einem energischen Kopfballgewühl im Strafraum landete die löchrige Lederkugel im gegnerischen Tor. 1:0 für Deutschland!

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel chaotisch, schnell und unberechenbar. Besonders der jüngste Spieler (gerade einmal zwei Monate alt) bekam dabei die robuste Spielweise der älteren Teamkollegen zu spüren.