Chemnitzer Fahrradboxen gehen nach Monaten in Betrieb

Die Gebühren sind günstig: Fünf Cent für die ersten 40 Minuten, 1,75 Euro am Tag. Wer sein Bike vergisst, hat Pech: Nach etwa zwei Wochen bringen es Stadtmitarbeiter zum Fundbüro. Rückgabegebühr: 110 Euro.

Tiefbauamtsleiter Martin Reinhold (44) und Verkehrsplaner Alexander Kirste stellten das System vor. An allen drei Standorten gibt es je acht Boxen oben und unten. Die unteren Etagen können doppelt belegt werden.

Kommentar von Bernd Rippert



Der Volksmund kennt den Satz schon lange: Wer billig kauft, kauft zweimal. Nun kennt ihn auch die Stadtverwaltung.

Rund fünf Monate länger als geplant dauerte die Aufstellung der neuen Fahrradboxen in der Straße der Nationen, am TU-Campus sowie vor dem Hauptbahnhof. Angeblich sorgten technische Probleme für die Verzögerung. Wie ab Sommer deutlich zu sehen war, arbeitete die Herstellerfirma aber auch nicht gerade mit Hochdruck am Aufbau.

Den Auftrag für die Boxen hatte die billigste Firma erhalten. Ein Unternehmen aus Bayern. Ein Chemnitzer Anbieter solcher Abstellräume schaute in die Röhre, weil er teurer war.

Vielleicht wären die Boxen dann schneller fertig gewesen. Und komfortabler für die Kunden. Beim Chemnitzer System hebt man sein Bike für die obere Etage kurz an, schiebt es dann in die Schiene. Viel zu einfach - deshalb müssen Kunden jetzt das ganze Fahrrad hochheben, um in die obere Box zu kommen. Für ältere und schwächere Bürger unmöglich. Schwere E-Bikes scheiden ganz aus.

Wer billig kauft, kauft eben zweimal.