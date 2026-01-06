Chemnitzer Grüne machen sich Sorgen ums Stadtgrün

Wenn Straßenbäume in Chemnitz gefällt werden, wird nicht für genug Nachwuchs gesorgt. Das ärgert die Chemnitzer Grünen.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - "Viele Baumscheiben an Straßenrändern bleiben leer, wenn Bäume gefällt wurden oder abgestorben sind", bemängelt Grünen-Stadtrat Joseph Israel (26) aus Chemnitz. "Solche Lücken gibt es beispielsweise in der Markusstraße oder der Lohrstraße. Wenn Straßengrün verschwindet, muss die Stadt dranbleiben und ausreichend nachpflanzen."

Grünen-Stadtrat Joseph Israel (26) will mehr Baumpflanzungen.  © Uwe Meinhold

Auf Anfrage teilte Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) jetzt eine Bilanz der Fällungen und Neupflanzungen in den vergangenen Jahren mit, bezogen auf Straßenbäume und öffentliche Grünanlagen.

Demnach wurden von 2020 bis 2024 mehr als 3100 Bäume gefällt, die im Baumkataster der Stadt als Verkehrsgrün oder Öffentliches Grün verzeichnet waren. Im selben Zeitraum gab es nur 2178 Pflanzungen an Straßenrändern und in öffentlichen Grünanlagen. Zusätzlich erteilte die Stadt Auflagen für 7377 Ersatzpflanzungen.

Für das Jahr 2025 wurden beim Grünflächenamt 392 Fällungen beantragt und bis Anfang November 1183 Ersatzpflanzungen angeordnet.

In der Promenadenstraße wurde am Montag ein Baum gefällt, der nicht mehr standsicher war.  © Sven Gleisberg
In der Markusstraße begrünt ein umzäuntes Blumenbeet eine Baumscheibe notdürftig.  © Uwe Meinhold

Bei Verkehrsgrün und öffentlichem Grün ist laut Stadt von Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 von rund 800 Pflanzungen auszugehen.

