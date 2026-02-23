Miete, Heizung, Strom: Was kostet die Hartmannhalle nach der Kulturhauptstadt?

Chemnitz - Die Chemnitzer Hartmannfabrik sorgt derzeit für hitzige Debatten. Die sanierte Industriehalle war als Besucherzentrum stolzes Aushängeschild der KuHa. Bis Ende 2029 soll sie weiter als zentrale Veranstaltungshalle dienen. Doch an der nicht dauerhaften Nutzung sowie den offenbar hohen Betriebs- und Nebenkosten wächst die Kritik.

Die Hartmannhalle ist ab 2026 nur noch samstags und für besondere Events geöffnet. Foto: Uwe Meinhold © Uwe Meinhold

"Für die 2000 Quadratmeter fallen bestimmt um die 20.000 Euro Miete und nochmals 6000 Euro Betriebskosten an", schätzt ein Vertreter der freien Szene, der anonym bleiben möchte.

"Das kann doch nicht mit dem Ansinnen passiert sein, dort nur zwei Veranstaltungen pro Monat zu machen." Offene Kritik an dem Handeln der Stadt will niemand üben, der OB würde "eingeschnappt reagieren". Es werde "gut durchgeheizt, während bei den Kulturschaffenden die Räume kalt bleiben".

Ähnlich sehen das auch Teile der Kommunalpolitik: André Dobrig (39, Linke) kritisiert: "Es kann nicht sein, dass die freien Kulturschaffenden die Leittragenden der Haushaltslage sind, während gleichzeitig neue Flächen geschaffen werden, deren Wirtschaftlichkeit unklar ist."

Die Grünen fordern nachhaltige Nutzungskonzepte für Orte wie Hartmannfabrik, Garagencampus und Stadtwirtschaft. "Das große Potenzial muss sich in einer dauerhaft tragfähigen Auslastung widerspiegeln."