Elektrifizierung geht voran: Abschnitt wird ans Netz genommen

Chemnitz - Die Elektrifizierung der Chemnitzer Bahnstrecken geht voran. Noch im Februar wird ein neuer Abschnitt ans Netz gehen.

Am 28. Februar soll der Bahnabschnitt zwischen dem Chemnitzer Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Süd ans Netz gehen. © Ralph Kunz

Wie es Amtsblatt der Stadt Chemnitz heißt, erfolgt am 28. Februar die Inbetriebnahme des Streckenabschnitts zwischen dem Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Süd.

"Dafür wird die Oberleitung auf dem Streckenabschnitt zugeschaltet", so die Stadtverwaltung.

Auf dem etwa 2,6 Kilometer langen Abschnitt wurden für die Elektrifizierung 57 Oberleitungsmasten gesetzt und etwa 6500 Meter Oberleitungskettenwerke gezogen. Außerdem mussten eine Fernwirkanlage neu gebaut und Leit- und Sicherungstechnik angepasst werden.

Die Deutsche Bahn AG und die Bundespolizei warnen in diesem Zusammenhang vor Leichtsinn, denn bisher erfolgten die Zugfahrten in dem Bereich "stromlos". Nun steht die Oberleitungsanlage unter einer Spannung von 15.000 Volt (Bahnstrom).

Die Elektrifizierung des Abschnitts zwischen Hauptbahnhof und Süd ist die Erste Baustufe zur Gesamtelektrifizierung der City-Bahn-Strecke bis Aue.