Chemnitzer Hotel-Team sucht mit Herzblut nach Investor

Chemnitz - Im Ringen um eine Zukunft für das Chemnitzer Congress Hotel ergreifen die Mitarbeiter erneut die Initiative. Unter dem Titel "Kult-Hotel mit Dream-Team sucht neuen Betreiber mit Herz und Vision" haben sie Bewerbungsunterlagen an 15 Hotelbetreibergesellschaften verschickt, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten informiert. Verwiesen werde darin etwa auf die hohe Auslastung im vergangenen Jahr und den eindrucksvollen Blick aus dem Restaurant im 26. Stock.

Das Chemnitzer Congress Hotel: Der Betrieb ist seit Ende Januar eingestellt. Wie geht es weiter? © Uwe Meinhold

"Zusammen haben wir viel Herzblut in diesen Ort gesteckt und dafür gesorgt, dass sich auch prominente Gäste wie Katarina Witt hier wie zu Hause fühlen", werben die Beschäftigten um einen Investor.

"Deshalb sind wir uns sicher: Das Congress Hotel hat noch viel Potenzial - und wir sind bereit, es zu heben."

Der bisherige Betreiber hatte den Hotelbetrieb in dem Gebäude Ende Januar eingestellt, genaue Gründe wurden nicht genannt. Schon zu Monatsbeginn hatten daraufhin Beschäftigte und Bürger mit einer Lichterkette für den Erhalt demonstriert.