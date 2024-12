Chemnitzer Hundestaffel sucht dringend Nachwuchs

"Wir üben zweimal pro Woche etwa drei Stunden." Nicht jeder Hund ist dafür geeignet. "Er sollte in der Lage sein, weite Strecken zu laufen, und groß genug, um sich in unwegsamem Gelände zu bewegen. Bei einem Einsatz suchen die Hunde rund 30 Minuten ohne Pause."

Mit ihrem Terriermischling Knödel (2) trainiert sie seit etwa einem Jahr für die Prüfung. "Den Hunden wird beigebracht, im Gelände nach Menschen zu suchen. Dabei fängt man mit kurzen Entfernungen an und belohnt das Tier, wenn es jemanden aufgespürt hat", beschreibt Luise die zeitaufwendige Ausbildung.

Auch in "Dienstkleidung" ist Knödel zu Schabernack aufgelegt und hüpft Chefin Luise frech auf die Schulter. © Maik Börner

Im Ernstfall werden die ehrenamtlichen Retter über eine App alarmiert - jeweils zehn bis 15 eilen dann zum Einsatzort.

Luise Zschage war bisher bei zehn Einsätzen als Helferin dabei. "Helfer unterstützen bei der Navigation und sind als medizinische Ersthelfer ausgebildet."

Bestenfalls nehmen die Einsätze ein so glückliches Ende wie voriges Jahr zu Weihnachten: "Am zweiten Feiertag suchten wir bei Bad Schandau nach einer Seniorin, die sich verlaufen hatte. Die alte Dame wurde gefunden. Sie war unterkühlt, aber unversehrt."

Wer als Hundeführer oder Helfer bei den ASB-Rettern mitwirken will, kann sich per E-Mail an rh.chemnitz@asb-ov-chemnitz.de melden.