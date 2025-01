Chemnitzer Instagram-Richterin wagt Neustart in Südafrika

Chemnitz - Martina Flade (32) wurde bekannt durch Social Media, wo sie Strafrecht in einfachen Worten erklärt. Jetzt vollzieht die bekannte Juristin aus Chemnitz einen bemerkenswerten Wandel in ihrem Berufsleben: Nach Jahren als Richterin im Jugendstrafrecht entschied sie sich, ihre Position zum 1. Februar aufzugeben, um eine eigene Kanzlei in Chemnitz zu gründen.