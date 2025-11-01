Chemnitzer Kita dicht! Eltern müssen bald Riesen-Umweg fahren

Chemnitz - Die Kita "Rappelkiste" im Chemnitzer Stadtteil Borna-Heinersdorf wird komplett saniert. Das beschloss der Stadtrat am Mittwoch. Die Bauarbeiten dauern über ein Jahr. In dieser Zeit müssen Kinder und Erzieher umziehen - und zwar in einen komplett anderen Stadtteil.

Die Kita "Rappelkiste" wird ab Sommer 2026 saniert. Mehr als ein Jahr dauern die Bauarbeiten. © Christof Heyden

Die Kita an der Auerswalder Straße 119 ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Das Gebäude wurde in den 70er-Jahren in Plattenbauweise errichtet - damals modern, heute allerdings energetisch nicht mehr zeitgemäß.



Daher wird die Kita ab Juli 2026 komplett saniert. "Geplant sind unter anderem der Austausch der Fenster, eine Dachsanierung und die Installation einer Photovoltaikanlage. Eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe übernimmt künftig den größten Teil der Heizleistung", heißt es aus dem Rathaus.

Somit sollen die Energiekosten gesenkt werden. Auch äußerlich soll sich einiges verändern: "Die Kita erhält außerdem eine neue außenliegende Fluchttreppe. Ein Loggiabereich mit Überdachung bietet künftig zusätzliche Möglichkeiten zum Spielen und Aufenthalt im Freien und verbindet das Gebäude stärker mit dem Außenbereich."

Die Bauarbeiten sollen mehr als ein Jahr andauern. Die Fertigstellung ist für November 2027 geplant.

