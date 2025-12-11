Chemnitzer Sängerin lässt Amy Winehouse wieder aufleben

Chemnitz - Amy Winehouse (1983-2011) lebt für einen Abend wieder auf: Am Freitag bringt die Chemnitzer Sängerin Lisa Hulinsky (31) im Kraftverkehr ihre große Weihnachtsshow "Back to Amy - Christmas Special" auf die Bühne.

Am Freitagabend findet im Kraftverkehr das "Back to Amy - Christmas Special" statt. © PR

Und diesmal steht neben ihr ein echter Weltstar: Robin Banerjee, der Original-Gitarrist von Amy Winehouse. Banerjee war jahrelang festes Mitglied ihrer Band, nun spielt er in Chemnitz live an Hulinskys Seite.

Möglich machte das Musiker Ashley Slater (64), der Banerjee die Mitschnitte der letzten Show schickte. Der Londoner sagte sofort zu.

Auch Bassist Mark Heynes, der bereits mit Stevie Wonder (75) auf der Bühne stand, ist dabei.