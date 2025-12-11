 1.095

Chemnitzer Sängerin lässt Amy Winehouse wieder aufleben

Amy Winehouse lebt für einen Abend wieder auf: Die Chemnitzer Sängerin Lisa Hulinsky bringt die größten Hits des Weltstars auf die Bühne.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Amy Winehouse (1983-2011) lebt für einen Abend wieder auf: Am Freitag bringt die Chemnitzer Sängerin Lisa Hulinsky (31) im Kraftverkehr ihre große Weihnachtsshow "Back to Amy - Christmas Special" auf die Bühne.

Am Freitagabend findet im Kraftverkehr das "Back to Amy - Christmas Special" statt.  © PR

Und diesmal steht neben ihr ein echter Weltstar: Robin Banerjee, der Original-Gitarrist von Amy Winehouse. Banerjee war jahrelang festes Mitglied ihrer Band, nun spielt er in Chemnitz live an Hulinskys Seite.

Möglich machte das Musiker Ashley Slater (64), der Banerjee die Mitschnitte der letzten Show schickte. Der Londoner sagte sofort zu.

Auch Bassist Mark Heynes, der bereits mit Stevie Wonder (75) auf der Bühne stand, ist dabei.

Lisa Hulinsky (31) holt Amy Winehouse am Freitagabend zurück auf die Bühne.  © PR

Reality-TV-Gesichter Leyla (29) und Mike Heiter (33) haben ihren Besuch angekündigt. Los geht's um 19 Uhr im Kraftverkehr.

Hulinsky gilt als eine der wenigen Sängerinnen, die Amy Winehouse stimmlich nahe kommen, ohne sie zu imitieren.

