Petition zum Erhalt des Mittelaltermarktes in Chemnitz: Immer mehr Unterstützer

Chemnitz - Wenig hat die Chemnitzer zuletzt so bewegt wie das Aus für den Mittelalter-Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.

Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz gehört ab nächstem Jahr der Vergangenheit an. © Kristin Schmidt

20 Jahre lang war er ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit, doch ab 2026 soll er nicht mehr stattfinden.

Dagegen regt sich Widerstand: Eine Petition gewinnt zunehmend an Unterstützung.

Initiiert wurde sie von Daniel Wollmann: "Um den Mittelaltermarkt zu retten, fordere ich die Stadtverwaltung von Chemnitz auf, ihre Unterstützung fortzusetzen und einen festen Platz für ihn sicherzustellen."

Mehr als 4000 Unterschriften sind bereits zusammengekommen.