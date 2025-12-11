Petition zum Erhalt des Mittelaltermarktes in Chemnitz: Immer mehr Unterstützer
Chemnitz - Wenig hat die Chemnitzer zuletzt so bewegt wie das Aus für den Mittelalter-Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.
20 Jahre lang war er ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit, doch ab 2026 soll er nicht mehr stattfinden.
Dagegen regt sich Widerstand: Eine Petition gewinnt zunehmend an Unterstützung.
Initiiert wurde sie von Daniel Wollmann: "Um den Mittelaltermarkt zu retten, fordere ich die Stadtverwaltung von Chemnitz auf, ihre Unterstützung fortzusetzen und einen festen Platz für ihn sicherzustellen."
Mehr als 4000 Unterschriften sind bereits zusammengekommen.
Grund für das Aus des Mittelaltermarktes in der Inneren Klosterstraße ist die Neuvergabe der Fläche: Sie wurde aufgeteilt und neu ausgeschrieben. Auf dem deutlich verkleinerten Areal lässt sich der Markt nach Angaben des Veranstalters nicht mehr wirtschaftlich betreiben.
