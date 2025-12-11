Wehe, wenn hier mal einer muss: WC-Ärger am Chemnitzer Busbahnhof

Chemnitz - Wer am Wochenende am Busbahnhof in Chemnitz unterwegs ist und eine Toilette sucht, steht vor verschlossenen Türen. Die Sanitäranlagen bleiben samstags und sonntags geschlossen.

Der Chemnitzer Busbahnhof ist ein Anlaufpunkt für viele Reisende - auch am Wochenende. © Uwe Meinhold

Der Regionalverkehr Erzgebirge (RVE) begründet die Maßnahme mit Vandalismus. Bei einem Vorfall im vergangenen Jahr wurde die Herrentoilette so stark beschädigt, dass sie längere Zeit nicht nutzbar war.

Um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, orientieren sich die Öffnungszeiten an der Hauptnutzungszeit des ÖPNV und den Zeiten, in denen Personal vor Ort ist. Wochentags sind die Anlagen von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Eine vollständige Öffnung an allen Tagen ist derzeit nicht geplant. Laut Ronny Kahle (41), Marketingleiter des Unternehmens, gelten die eingeschränkten Öffnungszeiten, "um die Ordnung und Sicherheit im Blickfeld zu behalten".

Politiker Joseph Israel (26, Grüne) hält eine Öffnung am Wochenende für sinnvoll: "Die Toiletten sollten auch am Wochenende zugänglich sein. Wenn Busfahrer oder Personal vor Ort sind, passiert in der Regel auch kein Vandalismus - so könnten alle Reisenden versorgt werden."