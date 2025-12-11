Letzte Hürde übersprungen: Akku-Züge zwischen Chemnitz und Leipzig endlich zugelassen

Chemnitz - Anfang 2026 beginnt endlich eine neue Bahn-Ära zwischen Chemnitz und Leipzig : Die neuen Akkuzüge kommen auf die Strecke. Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) bestätigt, erteilte das Eisenbahn-Bundesamt die Zulassung für die neuen Bahnen.

Im August 2023 traf der erste Akkuzug im Chemnitzer Hauptbahnhof ein. Nun sollen die ersten Fahrzeuge Anfang 2026 zwischen Leipzig und Chemnitz pendeln. © VMS

"Wir freuen uns sehr, dass die Züge zum Einsatz kommen können", sagt VMS-Sprecher Falk Ester (57). Die Batteriebahn soll Anfang 2026 über die Schienen flitzen - ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest. "Geplant ist, dass die neuen Bahnen bis Ende Juni 2026 Stück für Stück die Dieselzüge ersetzen", führt Ester aus.

Für Fahrgäste soll die Fahrt deutlich komfortabler werden. So bieten die neuen Züge einen barrierefreien Einstieg, sind deutlich leiser unterwegs, haben zahlreiche Stauräume und Steckdosen für Laptops und Smartphones.

Insgesamt werden elf der neuen Batteriebahnen bis Sommer 2026 auf der Strecke unterwegs sein. Sie werden jeweils in einer sogenannten Doppeltraktion eingesetzt. Heißt: Zwei Fahrzeuge sind aneinandergekoppelt.

"Insgesamt haben wir elf dieser Fahrzeuge bestellt, um [ein] stabiles Angebot zu gewährleisten", sagt Ester.