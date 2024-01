Chemnitzer Second-Hand-Shop zieht in eins-energie-Zentrale

Chemnitz - Von der Galerie "Roter Turm" zum Johannisplatz in Chemnitz . Der Second-Hand-Shop "Gems" eröffnet am 1. Februar im Gebäude von eins energie seine Pforten. Auf circa 120 Quadratmeter Verkaufsfläche wird dann Markenkleidung aus zweiter Hand angeboten.

Ab Februar zieht hier neues Leben ein: der neue Standort des Geschäfts im Gebäude von eins energie. © Ralph Kunz

"Ich denke, dass ich mit dem neuen Standort am Johannisplatz neue Kunden gewinnen kann", sagt Bach Tran, der Inhaber des Geschäfts.

Seit neun Jahren arbeitet er auch als DJ unter dem Namen "Karmaxutra". Die Mode sei neben der Musik immer seine größte Leidenschaft gewesen.



Seit April 2023 ist das Geschäft in der ersten Etage der Galerie "Roter Turm" als Pop-up-Store ansässig mit einer Verkaufsfläche von circa 100 Quadratmetern. Da dies nur eine vorübergehende Lösung war, soll mit dem neuen Standort am Johannisplatz nun auch Langfristigkeit in die neuen Räume einziehen.

Vorher befand sich der Laden auf dem Kaßberg, jedoch wollte Bach Tran in der City mit seinem Laden Fuß fassen. Der Fokus des Geschäfts liegt auf Sport- und Streetwear. Kunden können auch Kleidung verkaufen, die sie nicht mehr brauchen.