Chemnitzer Siedlung fast fertig: Wann werden hier die Wege gebaut?

Chemnitz - Mehr als 10 Jahre lang wurde in Chemnitz-Rabenstein in der Nähe des alten Kulturpalastes gebaut. Die Riedbach-Siedlung ist so gut wie komplett, die Häuser stehen. Die Anwohner haben pflichtgemäß ihre Straßenbahnbeiträge gezahlt, doch der Wegebau stockt. Auch ein Stadtratsbeschluss aus dem Dezember 2023 ändert daran bislang nichts.