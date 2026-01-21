Chemnitzer Stadtgeschichte sucht ein neues Zuhause

Chemnitz - Wo lagern künftig Chemnitz' Geschichte, alte Akten, Pläne und Dokumente? Die Stadt ist auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für ihr Stadtarchiv und hat dafür ein sogenanntes Markterkundungsverfahren gestartet.

Wohin mit der Geschichte der Stadt? Das Stadtarchiv braucht neue Räume und viel Platz. © Ralph Kunz

Jetzt soll geprüft werden, ob im Umkreis von fünf Kilometern rund ums Rathaus ein geeignetes Gebäude zur Verfügung steht.

Gesucht wird ein Objekt mit speziellen Anforderungen: Neben rund 380 Quadratmeter Bürofläche werden über 4700 Quadratmeter Magazinfläche benötigt, um etwa 39.000 laufende Meter Akten und Pläne archivgerecht lagern zu können.

Auch Flächen mit spezieller Nutzung, wie eine Restaurierungswerkstatt oder ein Quarantäneraum für Archivgut, sind vorgesehen - benötigt werden dafür knapp 1400 Quadratmeter zusätzlich.

Ein möglicher Einzug ist ab Januar 2029 geplant, die Mietdauer soll mindestens 15 Jahre betragen. Das Verfahren dient zunächst einmal nur zur Prüfung des Marktes, ein Vertragsabschluss sei noch nicht geplant.