Chemnitzer Stadtrat will Schließtag bei den Kunstsammlungen streichen
Chemnitz - Nach dem Besucherboom im Kulturhauptstadtjahr steuert die Stadt Chemnitz bei den Kunstsammlungen weiter um. Der zusätzliche Schließtag, der ursprünglich aus Spargründen eingeführt worden war, soll von Juni bis Dezember 2026 wieder entfallen.
Erst kürzlich hatte der Stadtrat beschlossen, die Regelung zumindest für den Januar auszusetzen. Kommt auch der neue Beschluss ebenfalls zustande, bleiben die sechs Häuser der Kunstsammlungen im zweiten Halbjahr 2026 wieder regulär von Dienstag bis Sonntag geöffnet.
"Die Finanzierung stellt die Stadtverwaltung sicher", betont Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos). Von den geplanten Ausstellungen verspreche man sich eine hohe Besucherzahl.
Zu den Höhepunkten zählen eine Ausstellung zu Käthe Kollwitz sowie die Medienkunstausstellung "Utopia. Recht auf Hoffnung". Weitere Projekte sind für Ende 2026 angekündigt.
