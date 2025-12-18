Chemnitzer Stadtrat will Schließtag bei den Kunstsammlungen streichen

Chemnitz - Nach dem Besucherboom im Kulturhauptstadtjahr steuert die Stadt Chemnitz bei den Kunstsammlungen weiter um. Der zusätzliche Schließtag, der ursprünglich aus Spargründen eingeführt worden war, soll von Juni bis Dezember 2026 wieder entfallen.

Ab 2026 sollten die Häuser der Kunstsammlungen eigentlich nur fünf Tage in der Woche für Besucher geöffnet werden. © Uwe Meinhold

Erst kürzlich hatte der Stadtrat beschlossen, die Regelung zumindest für den Januar auszusetzen. Kommt auch der neue Beschluss ebenfalls zustande, bleiben die sechs Häuser der Kunstsammlungen im zweiten Halbjahr 2026 wieder regulär von Dienstag bis Sonntag geöffnet.

"Die Finanzierung stellt die Stadtverwaltung sicher", betont Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos). Von den geplanten Ausstellungen verspreche man sich eine hohe Besucherzahl.