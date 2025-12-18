Über 22 Meter! Das ist Sachsens höchster Weihnachtsbaum

Chemnitz - Die Siegesserie reißt nicht ab: Chemnitz hat auch in diesem Jahr den höchsten Weihnachtsbaum Sachsens. 22 Meter und 76 Zentimeter maß das Ingenieurbüro Wuttke am Donnerstag. "Damit liegt der Baum deutlich über dem Zweitplatzierten in Dresden ", verkündete Vermessungstechniker Alexander Neumeister (48). Dieser misst 20,29 Meter. Den dritten Platz konnte sich Annaberg-Buchholz (18,53 Meter) sichern.

Alexander Neumeister (48, l.) und Azubi Julian Rielemann (17) nahmen Maß - und stellten fest, dass Chemnitz den höchsten Weihnachtsbaum Sachsens hat. © Kristin Schmidt

Seit 2021 holt Chemnitz Jahr für Jahr den Titel in der Größenwertung. Schönheitspunkte lässt der Baum allerdings liegen. Für die Symmetrie und den Standort auf dem Markt erhielt der Baum zwar fast die maximale Punktzahl, beim Baumschmuck und der Spitze gab's hingegen Abzug: "Da haben wir im Erzgebirge schon Schönere gesehen", waren sich Neumeister und Azubi Julian Rielemann (17) einig.

Für die Dichte des Nadelkleides gab's sieben von zehn möglichen Punkten. Auch bei der Gestaltung des Fußes hatten die Vermessungstechniker nicht viel auszusetzen. So landet die Chemnitzer Festfichte im Durchschnitt bei einer B-Note von sieben Punkten. Neumeister: "Das war schon mal schlechter."

Die schönsten Bäume stehen 2025 in Grimma und Pirna. Bei der Größe können sie mit 15,51 Metern und 13,40 Metern jedoch nicht mithalten. Die kleinsten Bäume haben Brand-Erbisdorf (10,47 Meter), Meißen (10,71 Meter) und Döbeln (10,88 Meter).