Über 22 Meter! Das ist Sachsens höchster Weihnachtsbaum

Am Donnerstag wurde der Chemnitzer Weihnachtsbaum vermessen. Ergebnis: Er ist der höchste Weihnachtsbaum Sachsens.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Die Siegesserie reißt nicht ab: Chemnitz hat auch in diesem Jahr den höchsten Weihnachtsbaum Sachsens. 22 Meter und 76 Zentimeter maß das Ingenieurbüro Wuttke am Donnerstag. "Damit liegt der Baum deutlich über dem Zweitplatzierten in Dresden", verkündete Vermessungstechniker Alexander Neumeister (48). Dieser misst 20,29 Meter. Den dritten Platz konnte sich Annaberg-Buchholz (18,53 Meter) sichern.

Alexander Neumeister (48, l.) und Azubi Julian Rielemann (17) nahmen Maß - und stellten fest, dass Chemnitz den höchsten Weihnachtsbaum Sachsens hat.
Alexander Neumeister (48, l.) und Azubi Julian Rielemann (17) nahmen Maß - und stellten fest, dass Chemnitz den höchsten Weihnachtsbaum Sachsens hat.

Seit 2021 holt Chemnitz Jahr für Jahr den Titel in der Größenwertung. Schönheitspunkte lässt der Baum allerdings liegen. Für die Symmetrie und den Standort auf dem Markt erhielt der Baum zwar fast die maximale Punktzahl, beim Baumschmuck und der Spitze gab's hingegen Abzug: "Da haben wir im Erzgebirge schon Schönere gesehen", waren sich Neumeister und Azubi Julian Rielemann (17) einig.

Für die Dichte des Nadelkleides gab's sieben von zehn möglichen Punkten. Auch bei der Gestaltung des Fußes hatten die Vermessungstechniker nicht viel auszusetzen. So landet die Chemnitzer Festfichte im Durchschnitt bei einer B-Note von sieben Punkten. Neumeister: "Das war schon mal schlechter."

Die schönsten Bäume stehen 2025 in Grimma und Pirna. Bei der Größe können sie mit 15,51 Metern und 13,40 Metern jedoch nicht mithalten. Die kleinsten Bäume haben Brand-Erbisdorf (10,47 Meter), Meißen (10,71 Meter) und Döbeln (10,88 Meter).

Der Chemnitzer Weihnachtsbaum ist 22 Meter und 76 Zentimeter hoch.
Der Chemnitzer Weihnachtsbaum ist 22 Meter und 76 Zentimeter hoch.
Maßband war gestern: Der Baum wurde mit modernster Technik vermessen.
Maßband war gestern: Der Baum wurde mit modernster Technik vermessen.

Beim sechsten Weihnachtsbaum-Contest im Freistaat wurden rund 20 Bäume vermessen. Ursprünglich startete die Idee als Übung für die Auszubildenden des Vermessungsbüros. Auch im nächsten Jahr soll der Wettbewerb wieder stattfinden.

Titelfoto: Kristin Schmidt

