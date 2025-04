Chemnitzer Start-up sagt Schnarchern den Kampf an

Chemnitz - Schnarchen raubt Millionen Menschen den Schlaf - und bringt Beziehungen ins Wanken. Ein Start-up aus Chemnitz sagt dem nächtlichen Lärm jetzt den Kampf an: "Deep Breath" heißt das Projekt, das mit smarter Technik die Atmung trainiert und das Schnarchen stoppt.

Geschäftsführer Thomas Mäder (46) zeigt eine der Schnallen. Der eigentliche Sensor befindet sich jedoch im Gürtel. © Ralph Kunz

Die Idee? Kein Pflaster, kein Spray, keine Medikamente - sondern ein Trainingsprogramm für die Atmung. Mit Sensor-Gurt und App wird gezeigt, wie man wirklich richtig atmet.

"Viele Menschen atmen flach, das ist total falsch", sagt Geschäftsführer Thomas Mäder (46). Er hat ursprünglich Dehnungssensoren entwickelt - und irgendwann gemerkt: "Da geht mehr!"

Seit 2019 tüftelt er mit einem Team aus Atemtrainern, Designern und Programmierern an der Lösung. Der Sensor-Gürtel misst, wo und wie tief man atmet, und zeigt live in der App, was man verbessern kann. Ziel: tiefer und ruhiger atmen statt flach und hektisch.

Das bringt nicht nur ruhigere Nächte, sondern auch weniger Rückenschmerzen, mehr Energie und bessere Regeneration.