Erste Parkschein-Automaten in Chemnitz nehmen bald kein Bargeld mehr

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz ist dabei, erste Parkscheinautomaten auf kontaktlose Zahlung per Karte umzurüsten. Die ersten werden voraussichtlich in etwa drei Wochen bereit sein.

Benjamin (36) aus dem Erzgebirge findet die Idee des bargeldlosen Bezahlens gut. © Sven Gleisberg

Die neuen Bezahlterminals heben sich mit einem blauen Gehäuse von ihren alten Kollegen ab. An ihnen ist keine Barzahlung mehr möglich. Dafür akzeptiert ein Lesegerät unterhalb des Touch-Bildschirms unter anderem Giro-, VISA- und Master-Karten.

Zudem kann per Handy oder Smartwatch via Google Pay und Apple Pay gezahlt werden. Das sogenannte Handyparken, also die Bezahlung über die Smartphone-Apps EasyPark, Parkster und mobilet, bleibt bestehen.

"Der Umbau erfolgt an ausgewählten nachfragestarken Standorten im Innenstadtbereich", so die Stadt. Dazu gehört zum Beispiel der Automat an der Straße der Nationen 36. In der Umgebung soll es weiterhin Automaten geben, die Münzen nehmen. Die Parkgebühren bleiben gleich.

Benjamin (36) aus dem Erzgebirge findet die Idee gut: "Für mich ist das einfacher, weil ich selten Kleingeld habe." Ein älterer Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte, bevorzugt Kleingeld: "Das ist mein Geld, da sehe ich, was ich habe. Außerdem bin ich nicht verpflichtet, eine Karte zu haben."