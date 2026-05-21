21.05.2026 06:09 Endlich ist es warm! Chemnitz gibt sich wieder die Kugel

Kaum steigen die Temperaturen, bilden sich wieder Schlangen vor den Chemnitzer Eisdielen. Welche Sorten sollte man sich dieses Jahr nicht entgehen lassen?

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Kaum steigen die Temperaturen, bilden sich wieder Schlangen vor den Chemnitzer Eisdielen. Welche Sorten sollte man sich dieses Jahr nicht entgehen lassen? Was lässt noch auf sich warten und wie fallen die Preise im Vergleich zum Vorjahr aus? TAG24 hat sich in fünf beliebten Eiscafés der Stadt umgeschaut.

Marschner's Eiscafé in Siegmar

Andreas Marschner (46), Inhaber von Marschner's Eiscafé, präsentiert das neue und beliebte Pokémon-Eis. © Kristin Schmidt

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Marschner's Eiscafé in Siegmar bietet eine breite Auswahl an Eissorten. Neu dabei: Cointreau-Likör und Matcha Latte. Sehr beliebt: Pokémon-Eis mit Donut-Erdbeer-Geschmack für 2 Euro. Zu den Klassikern gehören inzwischen auch Schwarzwälder Kirsch und Kefir-Waldbeere. Zudem werde es bald auch Softeis geben, kündigt Inhaber Andreas Marschner (46) an. Die Kugel Eis kostet je nach Zutaten 1,80 bis 2,50 Euro – etwas teurer als im Vorjahr. Geöffnet hat das Eiscafé täglich von 14 bis 18 Uhr.

"Valentino" am Markt

Sandro Oliveira da Silva (56), Inhaber des Eiscafés "Valentino", zeigt eine seiner Spezialitäten: die Sorte Dubai-Schokolade. © Kristin Schmidt

Im Eiscafé "Valentino" am Markt gibt es unter den 24 Sorten auch regelmäßig vegane Varianten wie Bitter-Schoko-Chili oder Bounty-Kokos. Zudem sind einige neue Fruchteissorten geplant. Besonders beliebt sind derzeit Pistazie und Dubai-Schokolade, aber auch die klassischen Sorten sind nach wie vor gefragt. Die Preise liegen unverändert bei 2 bis 2,50 Euro pro Kugel. Geöffnet ist es von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Im Eiscafé "Valentino" ist derzeit die Sorte Dubai-Schokolade am beliebtesten. © Kristin Schmidt

"Ice Cream United" in der Inneren Klosterstraße

Inhaber Julian Wöllenstein (19) eröffnete erst voriges Jahr eine Eisdiele der Kette "Ice Cream United" in der Inneren Klosterstraße. © Ralph Kunz

Das "lce Cream United"-Eiscafé in der Inneren Klosterstraße, das erst seit vergangenem Herbst geöffnet hat, bietet derzeit 18 Sorten an. "Zu den beliebtesten Geschmacksrichtungen gehören Blueberry-Cheesecake, Salted Caramel und Kokos Mandel", erzählt Mitarbeiter Yannik Gerlach (19). Auch die Klassiker wie Vanille, Schoko und Erdbeere fehlen nicht. Neu hinzugekommen ist Zitrone, weitere Fruchteissorten sollen folgen. Die Preise bewegen sich wie im Vorjahr zwischen 2 und 2,50 Euro pro Kugel. Geöffnet ist täglich von 11 bis 18 Uhr.

"Cortina" am Rawema-Gebäude

"Cortina"-Mitarbeiterin Lara Jaroukh (25) serviert einen weißen Tartufo sowie ein "After Eight"-Becher. © Ralph Kunz

Das "Cortina" am Rawema-Gebäude hat derzeit 18 Sorten im Angebot. Besonders gefragt sind Klassiker wie Mango und Schokolade. "Neu ist die Sorte Campari Orange", sagt Inhaber Erik Cerki (51). In den Sommermonaten soll das Sortiment durch verschiedene Fruchteissorten wie Johannisbeere, Melone oder Zitrone ergänzt werden. Wie 2025 kostet eine Kugel Eis 2 Euro. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 21 Uhr, Freitag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 20.30 Uhr.

"Eisice" auf dem Kaßberg

Stellvertretende Filialleiterin von "Eisice" Tamara Burceva (22) serviert einem Gast einen Affogato al caffè. © Ralph Kunz