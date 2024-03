Chemnitzer Traditionsbetrieb abgerissen: Das soll stattdessen hier entstehen

Chemnitz - Aus für einen Traditionsbetrieb: Die Firma Treppen Opitz in der Karl-Drais-Straße in Chemnitz ist Geschichte, die Gebäude sind abgerissen. Doch ein Neustart steht bevor. Auf dem Gelände sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.

Ein Versuch von Opitz, dort selbst Wohnhäuser zu bauen, scheiterte an der Krankheit. Deshalb verkaufte er das 10.000 Quadratmeter große Gelände an einen Investor aus Rheinland-Pfalz .

"Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich wieder gesund werde und neu durchstarten kann. Deshalb ruht mein Betrieb nur mit neuer Adresse in Hohenstein-Ernstthal."

Der neue Bauherr will noch anonym bleiben, verriet gegenüber TAG24 aber schon die ersten Ideen: "Ich möchte Mehr- und Einfamilienhäuser mischen. Es wird ein schöner und ökologischer Anschluss an die historische Wanderersiedlung in Schönau."