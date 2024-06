Chemnitzer TU-Forscher entwickeln besonderes Tablet

Chemnitz - Ein interaktiver E-Reader, der Kindern beim Lesenlernen helfen kann? Das soll bald unter dem Namen CLELO in Serie gehen.

Der E-Reader wurde bereits von mehreren Kindern getestet. Das Feedback dazu floss in den Entwicklungsprozess mit ein. © p24

Herbert Endres (43) vom Lehrstuhl Marketing und Handelsbetriebslehre der TU Chemnitz hat mit seinem Team das innovative Tablet entwickelt. Eine gemeinnützige Firma zum Vertrieb wurde bereits gegründet.



"Die Idee dazu hatte ich, als meine Tochter von der Schule nach Hause kam mit einer Nachricht der Lehrerin, doch bitte das Lesen zu üben", so Endres.

Daraufhin fragte sich der Wissenschaftler, ob es eine Möglichkeit gebe, Kindern das Lesen beizubringen und gleichzeitig die Lesefreude zu wecken. CLELO ist ein eigenständiges Kinderbuchsystem.

Der Clou dabei: Bezugspersonen wie Eltern oder Lehrer können die Bücher am Tablet einsprechen und das Kind kann sich diese dann vorlesen lassen. Interaktionsmöglichkeiten und kleine Tests zur Prüfung des Leseverständnisses gibt es auch.

Tablet-Prototypen wurden bereits an mehreren Grundschulen getestet. Außerdem sei geplant, den E-Reader demnächst auch in Chemnitz zu erproben. Der Entwicklungsprozess befindet sich in der letzten Phase.