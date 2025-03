Chemnitzer Viadukt erhält diesen wichtigen Preis

Das sanierte Eisenbahnviadukt in Chemnitz hat beim Deutschen Brückenbaupreis 2025 abgeräumt. © Haertelpress

Die Jury bezeichnete das Bauwerk als "ein komplexes Meisterstück der Erhaltungskunst als Brückenschlag zwischen gestern und heute". Gelobt wurde der nahezu vollständige Erhalt der äußeren Überbauten, der Bogentragwerke und Stützenportale sowie des überwiegenden Teils der Lagerkonstruktionen.

"Eine so zeitgemäße und nachhaltige Integration moderner Bauteile in das bestehende Tragwerk wurde nur durch die kooperative und engagierte Leistung aller an Planung und Bau Beteiligten erreicht", begründete die Jury ihre Wahl.