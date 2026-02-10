Chemnitzer Vita-Center: Valentinstag auf Sächsisch

Chemnitz - Hier wird der Valentinstag zum "Valendinsdach": Das Vita-Center in der Wladimir-Sagorski-Straße in Chemnitz feiert den Tag der Verliebten auf Sächsisch und fordert auf zum "Rumgnudschn".

Das Vita-Center feiert den Valentinstag diese Woche mit Dialekt. © Uwe Meinhold

Dafür gibt's für Pärchen bis Ende der Woche eine Fotowand mit Herzen für romantische Selfies und außerdem Komplimente und Liebeserklärungen im Dialekt, die garantiert haften bleiben.

"Wir wollen den Valentinstag dieses Jahr besonders romantisch und mit einem Augenzwinkern begehen", sagt Adrienne Stiegler (48) vom Centermanagement. "Wir verschenken an unsere Kunden 1000 Kühlschrankmagnete, die mit unseren Lieblings-Liebes-Sprüchen bedruckt sind."

An der Auswahl hat der gesamte Mitarbeiterstab des Centers mitgewirkt: "Wir haben rumgefragt, eine Auswahl getroffen und die schönsten Sprüche drucken lassen. Ob tiefgründig oder herrlich frech, für jeden Geschmack ist etwas dabei."