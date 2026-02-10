Aufgeladen in wenigen Minuten: Acht Ultra-Schnellladestationen für Chemnitz

Chemnitz - Seit Dienstag können E-Auto-Fahrer ihre Fahrzeuge auch am Gartenfachmarkt an der Zschopauer Straße in Chemnitz aufladen.

eliso bringt acht Ultra-Schnellladepunkte nach Chemnitz. © eliso

Der neue Ladepark ist Teil der Deutschlandnetz-Ausschreibung des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) und bietet acht Ultra-Schnellladeplätze.

In wenigen Minuten wird das E-Auto dort mit einer Leistung von bis zu 400 kW aufgeladen. Betrieben wird die Ladestation ausschließlich mit Ökostrom.

Der Ladevorgang lässt sich einfach und unkompliziert durchführen, dafür sorgt ein integriertes Kabelmanagement an der Station.

Bezahlt wird an den Kreditkartenterminals, wobei auch das kontaktlose Bezahlen per Smartphone möglich ist.

"Aktuell zu einem Ad-hoc-Ladetarif von 0,49 Euro/kWh", lockt eliso, der Betreiber der öffentlichen Schnellladestationen.