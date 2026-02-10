Aufgeladen in wenigen Minuten: Acht Ultra-Schnellladestationen für Chemnitz
Chemnitz - Seit Dienstag können E-Auto-Fahrer ihre Fahrzeuge auch am Gartenfachmarkt an der Zschopauer Straße in Chemnitz aufladen.
Der neue Ladepark ist Teil der Deutschlandnetz-Ausschreibung des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) und bietet acht Ultra-Schnellladeplätze.
In wenigen Minuten wird das E-Auto dort mit einer Leistung von bis zu 400 kW aufgeladen. Betrieben wird die Ladestation ausschließlich mit Ökostrom.
Der Ladevorgang lässt sich einfach und unkompliziert durchführen, dafür sorgt ein integriertes Kabelmanagement an der Station.
Bezahlt wird an den Kreditkartenterminals, wobei auch das kontaktlose Bezahlen per Smartphone möglich ist.
"Aktuell zu einem Ad-hoc-Ladetarif von 0,49 Euro/kWh", lockt eliso, der Betreiber der öffentlichen Schnellladestationen.
eliso-CEO Niels Crist: "Laden muss dorthin, wo Menschen ohnehin unterwegs sind"
Ziel der Deutschlandnetz-Ausschreibung ist, eine flächendeckende, verlässliche und einfach zugängliche Schnellladeinfrastruktur in ganz Deutschland aufzubauen. Insgesamt 9000 zusätzliche Schnellladepunkte sollen in Regionen, Städten und an unbewirtschafteten Autobahn-Rastanlagen entstehen.
Als Tochterunternehmen von VINCI Concessions ist eliso Teil dieser Initiative und wurde im Rahmen der Ausschreibung des BMV für drei Regionallose beauftragt. eliso übernimmt damit die Installation und den Betrieb von 800 Schnellladepunkten für Elektroautos an über 100 Standorten in Nord-, Ost- und Mitteldeutschland.
"Laden muss dorthin, wo Menschen ohnehin unterwegs sind. Nicht umgekehrt. Mit den neuen Ultra-Schnellladepunkten am Gartenfachmarkt in Chemnitz verbinden wir alltägliche Besorgungen mit modernster Ladeinfrastruktur", sagt eliso-CEO Niels Crist.
Auch an der A4-Anschlussstelle "Chemnitz-Ost" steht mittlerweile ein Schnellladepark für E-Autos. Das Energieunternehmen EnBW ließ an diesem Standort insgesamt 24 hochmoderne Ladepunkte entstehen. Zudem können Interessierte dort rund um die Uhr in einem vollautomatischen Mini-Supermarkt einkaufen gehen.
Titelfoto: eliso