Mensch eingebrochen: Hier bereitet sich die Chemnitzer Wasserwacht auf den Notfall vor

Auf dem Chemnitzer Schlossteich führte die Wasserrettung einen Einsatz durch. Das Szenario: Ein Mensch brach ins Eis ein.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Eisrettung am Schlossteich in Chemnitz. Während Spaziergänger am Wochenende das Winterpanorama genossen haben, trainierte die Chemnitzer Wasserrettung den Notfall: Ein Mensch bricht ins Eis ein.

Rettung aus dem Eis: Mit Kombiretter und Sicherungsleinen holen Einsatzkräfte der Wasserwacht eine verunglückte Person kontrolliert aus der eisigen Öffnung - jeder Handgriff sitzt.
Rettung aus dem Eis: Mit Kombiretter und Sicherungsleinen holen Einsatzkräfte der Wasserwacht eine verunglückte Person kontrolliert aus der eisigen Öffnung - jeder Handgriff sitzt.  © Wasserwacht Chemnitz

Die Einsatzkräfte übten unter realistischen Bedingungen die Rettung aus eiskaltem Wasser - mit Kombiretter, Leiter und maximaler Vorsicht.

Gesichert und flach auf dem Eis robbend arbeiteten sie sich zur angenommenen Einbruchstelle vor, um das Gewicht zu verteilen und weiteres Brechen zu verhindern.

Einsatz unter Extrembedingungen: Die Wasserwacht Chemnitz trainiert am zugefrorenen Schlossteich die Rettung einer ins Eis eingebrochenen Person.
Einsatz unter Extrembedingungen: Die Wasserwacht Chemnitz trainiert am zugefrorenen Schlossteich die Rettung einer ins Eis eingebrochenen Person.  © Wasserwacht Chemnitz

"Es war wichtig, die Bedingungen unter realistischen Umständen zu erleben und die Abläufe zu überprüfen", erklärte Einsatzleiter Felix Heisel (31). Die Wasserwacht bekräftigt nochmals ihre Warnung: Eisflächen nicht betreten!

Titelfoto: Bildmontage: Wasserwacht Chemnitz (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: