Mensch eingebrochen: Hier bereitet sich die Chemnitzer Wasserwacht auf den Notfall vor

Chemnitz - Eisrettung am Schlossteich in Chemnitz . Während Spaziergänger am Wochenende das Winterpanorama genossen haben, trainierte die Chemnitzer Wasserrettung den Notfall: Ein Mensch bricht ins Eis ein.

Rettung aus dem Eis: Mit Kombiretter und Sicherungsleinen holen Einsatzkräfte der Wasserwacht eine verunglückte Person kontrolliert aus der eisigen Öffnung - jeder Handgriff sitzt. © Wasserwacht Chemnitz

Die Einsatzkräfte übten unter realistischen Bedingungen die Rettung aus eiskaltem Wasser - mit Kombiretter, Leiter und maximaler Vorsicht.

Gesichert und flach auf dem Eis robbend arbeiteten sie sich zur angenommenen Einbruchstelle vor, um das Gewicht zu verteilen und weiteres Brechen zu verhindern.