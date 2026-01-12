Mensch eingebrochen: Hier bereitet sich die Chemnitzer Wasserwacht auf den Notfall vor
Chemnitz - Eisrettung am Schlossteich in Chemnitz. Während Spaziergänger am Wochenende das Winterpanorama genossen haben, trainierte die Chemnitzer Wasserrettung den Notfall: Ein Mensch bricht ins Eis ein.
Die Einsatzkräfte übten unter realistischen Bedingungen die Rettung aus eiskaltem Wasser - mit Kombiretter, Leiter und maximaler Vorsicht.
Gesichert und flach auf dem Eis robbend arbeiteten sie sich zur angenommenen Einbruchstelle vor, um das Gewicht zu verteilen und weiteres Brechen zu verhindern.
"Es war wichtig, die Bedingungen unter realistischen Umständen zu erleben und die Abläufe zu überprüfen", erklärte Einsatzleiter Felix Heisel (31). Die Wasserwacht bekräftigt nochmals ihre Warnung: Eisflächen nicht betreten!
Titelfoto: Bildmontage: Wasserwacht Chemnitz (2)