Spendenaffäre um Kaufhof-Deal: Stadträte fordern Neubewertung

Jeannette Wilfer (35, BSW) stellt eine Neubewertung des Kaufhof-Deals in den Raum. © Maik Börner

BSW-Fraktions-Chefin Jeannette Wilfer (35) erinnert daran: "Im Schnellverfahren und in nicht-öffentlicher Sitzung wurde der Beschluss durchgepeitscht."

Offene Fragen zum Ablauf und zur Auswahl der Krieger-Gruppe seien bis heute nicht zufriedenstellend beantwortet worden.

"Falls sich die Bestechungsvorwürfe bestätigen sollten, dann muss der Oberbürgermeister handeln und die Kaufhof-Entscheidung einer Neubewertung unterziehen."

Bereits am Donnerstag hatte Grünen-Stadträtin Christin Furtenbacher (41) gefordert, vollständige Transparenz über alle Kontakte und Absprachen herzustellen und den Beschluss bei möglichen Hinweisen auf unzulässige Einflussnahme auf den Prüfstand zu stellen.