Chemnitzer Lokal nimmt an Gastro-Wettbewerb teil: Dieses Menü lockt sogar Dresdner an

Chemnitz - Als einziges Restaurant aus Chemnitz tritt das "maxlouis" bei den 16. Kochsternstunden an. Mit einem kreativen Menü will sich das Lokal im sächsischen Gastro-Wettbewerb gegen die Konkurrenz aus Dresden und Umland sowie aus Leipzig durchsetzen. Noch bis zum 15. März können Feinschmecker probieren – und selbst bewerten.

Inhaber Markus Jost (51) hat für den Gastro-Wettbewerb ein Fünf-Gänge-Menü zusammengestellt. © Uwe Meinhold

Inhaber Markus Jost (51) hat dafür ein raffiniertes Fünf-Gänge-Menü (95 Euro) neben dem À-la-carte-Essen zusammengestellt. Wer es etwas kürzer mag, kann drei oder vier Gänge (75/85 Euro) wählen.

Für den Gastronomen ist die Teilnahme auch strategisch sinnvoll: "Das ist eine schöne Sache im Februar und März, wenn es etwas ruhiger ist. Zudem produziert der Wettbewerb Chemnitz auch nach Dresden."

Und das zeigt Wirkung: Aktuell gehen täglich etwa sechs bis acht Menüs über den Tresen – darunter auch an Gäste, die extra aus Meißen, Dresden oder Hohenstein-Ernstthal anreisen.

Kulinarisch setzt Jost auf moderne Interpretationen klassischer Elemente. Die Küche ist regional, saisonal und damit aktuell vom Winter geprägt.

Auf der Karte stehen unter anderem Bachsaibling mit lila Blumenkohl, eine Sellerieschaumsuppe sowie Filet und Backe vom Dry-Aged-Rind mit Heukarotte.