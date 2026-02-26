 964

Chemnitzer Lokal nimmt an Gastro-Wettbewerb teil: Dieses Menü lockt sogar Dresdner an

Das "maxlouis" tritt als einziges Restaurant beim sächsischen Gastro-Wettbewerb "Kochsternstunden" an. Das Menü lockt sogar Dresdner an.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Als einziges Restaurant aus Chemnitz tritt das "maxlouis" bei den 16. Kochsternstunden an. Mit einem kreativen Menü will sich das Lokal im sächsischen Gastro-Wettbewerb gegen die Konkurrenz aus Dresden und Umland sowie aus Leipzig durchsetzen. Noch bis zum 15. März können Feinschmecker probieren – und selbst bewerten.

Inhaber Markus Jost (51) hat für den Gastro-Wettbewerb ein Fünf-Gänge-Menü zusammengestellt.
Inhaber Markus Jost (51) hat für den Gastro-Wettbewerb ein Fünf-Gänge-Menü zusammengestellt.  © Uwe Meinhold

Inhaber Markus Jost (51) hat dafür ein raffiniertes Fünf-Gänge-Menü (95 Euro) neben dem À-la-carte-Essen zusammengestellt. Wer es etwas kürzer mag, kann drei oder vier Gänge (75/85 Euro) wählen.

Für den Gastronomen ist die Teilnahme auch strategisch sinnvoll: "Das ist eine schöne Sache im Februar und März, wenn es etwas ruhiger ist. Zudem produziert der Wettbewerb Chemnitz auch nach Dresden."

Und das zeigt Wirkung: Aktuell gehen täglich etwa sechs bis acht Menüs über den Tresen – darunter auch an Gäste, die extra aus Meißen, Dresden oder Hohenstein-Ernstthal anreisen.

Kulinarisch setzt Jost auf moderne Interpretationen klassischer Elemente. Die Küche ist regional, saisonal und damit aktuell vom Winter geprägt.

Auf der Karte stehen unter anderem Bachsaibling mit lila Blumenkohl, eine Sellerieschaumsuppe sowie Filet und Backe vom Dry-Aged-Rind mit Heukarotte.

Koch Chephren Kasten (31) bereitet den Bachseibling zu.
Koch Chephren Kasten (31) bereitet den Bachseibling zu.  © Uwe Meinhold
Das Essen spricht auch optisch an.
Das Essen spricht auch optisch an.  © Uwe Meinhold

Menü soll ein Erlebnis sein

Als Dessert gibt es Spielerei aus Blutorange, weißer Schokolade, Kardamom und Pistazie.
Als Dessert gibt es Spielerei aus Blutorange, weißer Schokolade, Kardamom und Pistazie.  © Uwe Meinhold

Das Besondere dabei: "Der Kopf bekommt nicht das, was er erwartet", sagt Jost. Bestes Beispiel: "Ente Eis & Heiß" – knusprige Ente kombiniert mit Mangoeis. "Das Zusammenspiel aus Knusprigem und Kaltem ist im ersten Moment ungewohnt, aber genau das macht es spannend."

Denn beim Menü geht es nicht nur ums Essen, sondern um das Erlebnis. Das Fünf-Gänge-Menü erstreckt sich über rund drei Stunden.

"Es soll ein schöner Abend sein, kein Stress", so der Küchenchef. Dazu gehört selbstverständlich auch eine passende Weinbegleitung, die vom Sommelier abgestimmt wurde.

Infos zu allen teilnehmenden Restaurants und Menüs gibt es unter: www.kochsternstunden.de.

