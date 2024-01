Chemnitzer Winterdienst braucht mehr Geld

Chemnitz - Der städtische Winterdienst in Chemnitz kommt mit seinem Budget nicht hin.

Der Winterdienst hatte in dieser Saison schon gut zu tun. © Kristin Schmidt

Nach Berechnungen des zuständigen Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes (ASR) ist ein Nachschlag von 600.000 Euro notwendig. Bislang waren für den Winterdienst auf den Chemnitzer Straßen in der laufenden Saison 4,4 Millionen Euro eingeplant.

Zur Begründung hieß es, beim Wintereinbruch Ende November hätten die Temperaturen zwei Wochen lang durchgehend unter dem Gefrierpunkt gelegen.

Außerdem sei Niederschlag zehn Tage lang in der Hauptverkehrszeit als Schnee gefallen. Der ASR habe so "Volleinsätze mit entsprechend hohem Materialverbrauch" gefahren, was "den Einsatz des vertraglich gebundenen Dienstleisters zur Folge hatte".