Chemnitzerin ist die beste Seilspringerin Deutschlands

Chemnitz - Die Sportstadt Chemnitz hat eine doppelte Deutsche Meisterin: Emily Fuchs (13) vom Sportensemble siegte bei den Titelkämpfen im Seilspringen (Rope Skipping) in Dettingen in zwei Tempo-Disziplinen. Nun hat sie ein Problem: Für eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Juli in Ungarn fehlt der Abteilung im TSV Einheit Süd das Kleingeld.

Junge Speed-Hüpfer: Malea de Witt (15, l.) und Emily Fuchs (13) sind erfolgreiche Seilspringerinnen, Emily sogar doppelte Deutsche Meisterin. © Ralph Kunz

Die Agricola-Gymnasiastin Emily Fuchs lässt das dünne Stahlseil wirbeln wie kaum eine andere. In 30 Sekunden hüpft sie mit dem rechten Fuß - nur der wird gewertet - 86-mal übers Seil. In drei Minuten unfassbare 429-mal. Doppelt Gold - "ich war danach so überwältigt".



Dabei hatte das Mädchen vor sechs Jahren nur durch Zufall zum Sport gefunden: "Seilspringen war Teil des Schulsports. Ich konnte das gar nicht, darum meldete mich mein Papa beim Sportensemble an."

Trainerin Claudia Neuber (37) ist begeistert von ihrem Talent: "Andere trainieren öfter als wir im Breitensportverein. Aber Emily ist ehrgeizig und gut."

Die tolle Arbeit im Sportensemble zeigt sich in zwei weiteren Top-10-Platzierungen in Dettingen: Marlene Rehberg belegte im 3-Minuten-Speed Platz sechs und Malea de Witt (15) in einer Dreier-Kombination Rang sieben.

Nun hoffen Emily Fuchs und die Chefin des Sportensembles, Claudia Günther (41), auf Sponsoren, damit die Chemnitzerin zur Europameisterschaft nach Eger fahren kann. Apropos Sponsoren: 2025 steht auch die Seilspringer-WM in Japan an ... Wer helfen will, kann sich unter info@sportensemble.de melden.