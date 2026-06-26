Dachdecker, Grillmeister & Co.: Das sind die heftigsten Hitze-Jobs in Chemnitz
Chemnitz - Euch ist jetzt schon heiß - und nun kommt dass 40-Grad-Hitze-Wochenende? Dann schaut Euch mal diese Jobs an! Während andere ins Freibad flüchten, schwitzen viele Handwerker, Arbeiter und Köche in Chemnitz regelmäßig bei weit über 30 Grad auf Dächern, an Grills und auf Baustellen - ohne Klimaanlage.
Ganz nah an der Sonne arbeiten die Dachdecker Christian (35) und Sebastian (37). Auf einem Haus montieren sie die Unterkonstruktion für Solarpaneele. Ihr Schutz: Sonnencreme, Mütze und jede Menge Wasser.
"Mit der Sonne und der Abstrahlwärme vom Dach ist das ein harter Job", sagt ihr Chef Jens Hofmann (42). Bei den aktuellen Temperaturen ist deshalb schon gegen Mittag Schluss - auf Anweisung des Chefs. "Privat sucht man sich ja auch Schatten."
Nicht viel angenehmer ist es auf dem Chemnitzer Markt. Andreea-Liliana (34) und Daniel Avadani (47) verkaufen rumänische Würstchen aus ihrem Imbisswagen. Grill und Fritteuse heizen zusätzlich ein.
"Das ist sch...!", stöhnt Andreea-Liliana. Die offene Wagentür bringt kaum Abkühlung. Daniel steht direkt am Grill, zwei Ventilatoren blasen ihm ins Gesicht - und verteilen dabei vor allem die heiße Luft.
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Hitze-Wahnsinn auch auf der Baustelle
Ähnlich schweißtreibend ist der Arbeitstag für Christian Nowak (38) und seine Kollegen auf einer Baustelle auf der Wilhelm-Busch-Straße. "In der Sonne werden hier schnell mal 40 Grad - und eine Klimaanlage gibt es nicht."
Besonders hart trifft es den Baggerfahrer: "Man sitzt direkt über dem Motor. Das ist noch mal eine andere Hausnummer."
Damit niemand schlappmacht, stehen Wasser und regelmäßige Pausen im Schatten auf dem Programm.
Und gegen den Frust hilft eine süße Abkühlung: "Mit Eis halten wir uns über Wasser - das hebt die Stimmung."
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Kristin Schmidt (2)