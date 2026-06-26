Dachdecker, Grillmeister & Co.: Das sind die heftigsten Hitze-Jobs in Chemnitz

Chemnitz - Euch ist jetzt schon heiß - und nun kommt dass 40-Grad-Hitze-Wochenende? Dann schaut Euch mal diese Jobs an! Während andere ins Freibad flüchten, schwitzen viele Handwerker, Arbeiter und Köche in Chemnitz regelmäßig bei weit über 30 Grad auf Dächern, an Grills und auf Baustellen - ohne Klimaanlage.

Die Dachdecker Christian (35, l.) und Sebastian (37) montieren in praller Sonne auf einem Dach Solarpaneele. © Uwe Meinhold

Ganz nah an der Sonne arbeiten die Dachdecker Christian (35) und Sebastian (37). Auf einem Haus montieren sie die Unterkonstruktion für Solarpaneele. Ihr Schutz: Sonnencreme, Mütze und jede Menge Wasser.

"Mit der Sonne und der Abstrahlwärme vom Dach ist das ein harter Job", sagt ihr Chef Jens Hofmann (42). Bei den aktuellen Temperaturen ist deshalb schon gegen Mittag Schluss - auf Anweisung des Chefs. "Privat sucht man sich ja auch Schatten."

Nicht viel angenehmer ist es auf dem Chemnitzer Markt. Andreea-Liliana (34) und Daniel Avadani (47) verkaufen rumänische Würstchen aus ihrem Imbisswagen. Grill und Fritteuse heizen zusätzlich ein.

"Das ist sch...!", stöhnt Andreea-Liliana. Die offene Wagentür bringt kaum Abkühlung. Daniel steht direkt am Grill, zwei Ventilatoren blasen ihm ins Gesicht - und verteilen dabei vor allem die heiße Luft.