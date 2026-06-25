Nach Protest-Aktion in Chemnitz: Razzia bei linker Aktivisten-Gruppe

Berlin/Chemnitz - Die Ermittlungsbehörden haben in Berlin Wohn- und Geschäftsräume im Umfeld des Zentrums für Politische Schönheit durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, übler Nachrede und Beleidigung, teilte Behördensprecherin Ingrid Burghart mit. Es gehe um ein Plakat, das ein Beschuldigter mit zwei weiteren Personen im vorigen Oktober vor der Polizeidirektion Chemnitz enthüllt haben soll.

Dieses Plakat hatten Aktivisten im Oktober 2025 vor der Chemnitzer Polizeidirektion enthüllt. © Haertelpress

Auf dem Bild sei "eine karikaturhafte Darstellung eines Polizeibeamten und des AfD-Vorsitzenden" Tino Chrupalla (51) zu sehen gewesen, "die gemeinsam auf einem Motorrad fahren, an dessen Heck eine Reichskriegsflagge angebracht war", schilderte Burghart.

Die Chrupalla-Figur habe den linken Arm zum Hitlergruß ausgestreckt. "Zudem wurde sinngemäß behauptet, der Polizist gewähre allen Nazis uneingeschränkt Akteneinsicht", so die Sprecherin.

Die Durchsuchungsbeschlüsse seien vom Amtsgericht Chemnitz für fünf Objekte in Berlin erlassen worden. Es seien mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden, unter anderem beim Zentrum für Politische Schönheit.

Inwieweit der Beschuldigte in dem Verfahren zu der Gruppierung gehöre, könne sie derzeit nicht sagen, erklärte Burghart.