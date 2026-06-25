Nach langem Umbau: So modern ist die Chemnitzer Ikea-Filiale jetzt

Chemnitz - Nach zweieinhalb Jahren Umbau zählt die Chemnitzer Ikea-Filiale zu den modernsten der 54 Einrichtungshäuser in Deutschland. Mehr als 50 Millionen Euro investierte das Unternehmen in die erste umfassende Modernisierung des Standorts seit 1994.

Der Umbau der Ikea-Filiale im Neefepark in Chemnitz ist bis auf wenige Nacharbeiten abgeschlossen. Neu sind die Fassade und das Dachlogo. Einrichtungshaus-Chef Leopold Steber (49) ist sehr zufrieden. © Uwe Meinhold

Schon von außen zeigt sich das neue Erscheinungsbild: Fassade und Fenster wurden erneuert, der Eingangsbereich hebt sich nun in Gelb vom übrigen Blau des Gebäudes ab.

Zudem gibt es 18 Ladesäulen für E-Autos, die auch außerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden können.

Im Inneren wurde vor allem das Restaurant modernisiert. "Es war notwendig, die technische Grundlage zu erneuern - von den Kühlhäusern bis zur gesamten Produktion im Küchenbereich", sagt Einrichtungshaus-Chef Leopold Steber (49).

Neu sind Bestellterminals, an denen Kunden ihr Essen selbst auswählen und bezahlen können.

"Deutschlandweit ist das bislang die erste Lösung dieser Art, international erst der zweite Standort", so Steber. Klassische Kassen bleiben weiterhin erhalten.