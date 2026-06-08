Darum hat der Lidl auf dem Sonnenberg plötzlich zu

Chemnitz - Der Einkaufs-Alltag vieler Sonnenberger verändert sich vorerst grundlegend: Der Lidl an der Chemnitzer Fürstenstraße ist geschlossen. Auf dem Parkplatz stehen bereits große Container, denn der Discounter wird komplett abgerissen.

Seit Montag stehen Kunden beim Lidl auf der Fürstenstraße vor verschlossenen Türen. © Sven Gleisberg

An gleicher Stelle soll bis Anfang 2027 ein neuer, deutlich größerer Markt entstehen. Die Verkaufsfläche wächst laut Bebauungsplan der Stadt von rund 1000 auf etwa 1400 Quadratmeter.

"Dadurch entsteht mehr Raum für breitere Gänge, ein vielfältiges Warenangebot und dessen ansprechende Präsentation", so eine Sprecherin des Discounters auf TAG24-Nachfrage.

"Besonders das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche."

Neben mehr Verkaufsfläche sind auch rund 100 Stellplätze, Dachbegrünung, eine Photovoltaik-Anlage und neue Bäume geplant. Der alte Markt weicht dafür vollständig.