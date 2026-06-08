Streit ums Bürgergeld: Explodierende Fallzahlen am Chemnitzer Sozialgericht

Chemnitz - Die Zahl der Verfahren vor den sächsischen Sozialgerichten ist im vergangenen Jahr nach Angaben des Deutschen Richterbunds (DRB) deutlich gestiegen.

Der Bundesgeschäftsführer des DRB, Sven Rebehn (54), sieht die Sozialgerichte mit einer stetig wachsenden Anzahl an Verfahren konfrontiert. © picture alliance/dpa/Deutscher Richterbund

"Vermehrte Streitfälle ums Bürgergeld oder um Ansprüche aus der Sozialversicherung treiben die Fallzahlen deutlich nach oben", sagte der Bundesgeschäftsführer des DRB, Sven Rebehn (54). Besonders stark betroffen seien Eilverfahren, in denen Gerichte kurzfristig über existenzielle Leistungen entscheiden müssen.

Auch am Sozialgericht Chemnitz zeigt sich dieser Trend deutlich. Dort stiegen die Neueingänge in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 16 Prozent.

Auffällig ist die Entwicklung bei Eilverfahren. Ihre Zahl hat sich innerhalb eines Jahres von 152 auf 366 Fälle mehr als verdoppelt. Betroffen sind vor allem Verfahren zum Bürgergeld, zur Sozialhilfe, Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie Krankenversicherung.

Trotz dieser Entwicklung sieht sich das Gericht personell derzeit nicht überlastet. Unbesetzte Richterstellen gebe es nicht. Die Ausstattung sei mit 21 Richtern aktuell "bedarfsdeckend", so das Sozialgericht Chemnitz.