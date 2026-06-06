Verkehrswende-Demo in Chemnitz: Dutzende Radfahrer rollen durch die City

Chemnitz - Ungewöhnliches Bild am Samstagvormittag in Chemnitz : Zahlreiche Radfahrer trafen sich am Karl-Marx-Kopf. Von dort aus radelten sie über die Innenstadt und den Südring. Die Teilnehmer wollen mit dieser Aktion auf die aktuelle Verkehrspolitik aufmerksam machen.

Großer Fahrrad-Treff am Chemnitzer Nischel. Hier startete am Samstagvormittag eine Verkehrswende-Demo. © Chempic

Unter dem Motto "Verkehrswende jetzt!" trafen sich Dutzende Radfahrer gegen 10 Uhr am Chemnitzer Nischel.

Nach einer Kundgebung schwangen sich die Teilnehmer aufs Rad und rollten über die Innenstadt zur Neefestraße und von dort aus auf den Südring.

Über die Annaberger Straße ging es zurück zur Bahnhofstraße und zum Nischel, wo die Abschluss-Kundgebung stattfand.



Die Demo wurde von einem Mathematiker (35) angemeldet, der anonym bleiben möchte. Ursprünglich sollte die Aktion deutlich spektakulärer ausfallen: Geplant war eine Rad-Demo über die A72 von Chemnitz-Rottluff bis Chemnitz Süd. Die Autobahn hätte gesperrt werden müssen.



Doch die Stadt genehmigte die Route nicht - also ging es für die Teilnehmer am Samstagvormittag durch Chemnitz. Die Polizei sicherte den Fahrrad-Korso ab.