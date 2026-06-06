Verkehrswende-Demo in Chemnitz: Dutzende Radfahrer rollen durch die City
Chemnitz - Ungewöhnliches Bild am Samstagvormittag in Chemnitz: Zahlreiche Radfahrer trafen sich am Karl-Marx-Kopf. Von dort aus radelten sie über die Innenstadt und den Südring. Die Teilnehmer wollen mit dieser Aktion auf die aktuelle Verkehrspolitik aufmerksam machen.
Unter dem Motto "Verkehrswende jetzt!" trafen sich Dutzende Radfahrer gegen 10 Uhr am Chemnitzer Nischel.
Nach einer Kundgebung schwangen sich die Teilnehmer aufs Rad und rollten über die Innenstadt zur Neefestraße und von dort aus auf den Südring.
Über die Annaberger Straße ging es zurück zur Bahnhofstraße und zum Nischel, wo die Abschluss-Kundgebung stattfand.
Die Demo wurde von einem Mathematiker (35) angemeldet, der anonym bleiben möchte. Ursprünglich sollte die Aktion deutlich spektakulärer ausfallen: Geplant war eine Rad-Demo über die A72 von Chemnitz-Rottluff bis Chemnitz Süd. Die Autobahn hätte gesperrt werden müssen.
Doch die Stadt genehmigte die Route nicht - also ging es für die Teilnehmer am Samstagvormittag durch Chemnitz. Die Polizei sicherte den Fahrrad-Korso ab.
Teilnehmer fordern Regierung zum Handeln auf
Mit der Aktion schicken die Teilnehmer eine klare Botschaft nach Berlin: weniger Förderung für Autos und Flugzeuge, mehr Unterstützung für Fahrräder und den Ausbau sicherer Radwege. Aus Ansicht der Demonstranten kommt die Verkehrswende in Deutschland viel zu langsam voran.
"Wir fordern die Regierung zur sofortigen Umsetzung ihrer Verpflichtungen auf. Unser Protest zielt auf eine klimaneutrale und sozial gerechte Verkehrspolitik für alle, um dem generellen öffentlichen Interesse an mehr Klimaschutz gerecht zu werden", teilen die Chemnitzer Grünen mit, die ebenfalls zur Demo aufriefen.
Tatenlos ist die Regierung allerdings nicht. Die Verantwortlichen in Berlin brachten bereits das "Klimaschutzprogramm 2026" auf den Weg.
Damit soll vor allem der Kauf eines Elektroautos gefördert werden. Insgesamt drei Milliarden Euro pumpt die Regierung in das Programm. Dazu kommt die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets.
Titelfoto: Chempic