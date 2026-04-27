Darum könnten diese süßen Gänse in Chemnitz zum Problem werden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Aktuell leben in Chemnitz mehrere Nilgänse. Sie sind süß anzusehen - doch für andere Arten können sie gefährlich werden.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Klein, braun und flauschig: Am Schlossteich Chemnitz sorgen derzeit niedliche Gänseküken für entzückte Blicke bei Spaziergängern. Doch hinter dem süßen Anblick steckt ein Problem: Es handelt sich um Nilgänse - und um diese Vogelart wird heftig diskutiert, denn sie gilt als invasiv.

Die Gänsefamilie watschelt mit neun Küken durchs Gras.
Die Gänsefamilie watschelt mit neun Küken durchs Gras.  © Ralph Kunz

Das heißt: Nilgänse könnten andere Wasservögel verdrängen. Lutz Röder (64) vom NABU-Regionalverband Chemnitz-Erzgebirge erklärt: "Wenn sie nur vereinzelt auftreten, mag das noch gehen. Aber es ist nicht gut, wenn sie sich stark ausbreiten."

Der Grund: Die Tiere sind aggressiv gegenüber anderen Vögeln und haben kaum natürliche Feinde. "Reiherenten und kleine Entenarten haben gegen sie keine Chance", sagt Röder. "Und die heimischen Arten haben es ohnehin schon schwer genug durch Mink und Waschbären."

Seit mindestens 2024 brüten die Nilgänse in Chemnitz, bestätigt das Rathaus. Entwarnung kommt bislang vom Umweltamt: "Eine Verdrängung heimischer Arten wurde durch das Umweltamt in Chemnitz bisher nicht beobachtet."

Chemnitz: Wirbel um Uber-Nutzung in Chemnitz: "Es würde der Stadt gut zu Gesicht stehen, mit der Zeit zu gehen"
Chemnitz Lokal Wirbel um Uber-Nutzung in Chemnitz: "Es würde der Stadt gut zu Gesicht stehen, mit der Zeit zu gehen"

Deshalb wird das Nilgans-Paar am Schlossteich aktuell nicht als Bedrohung eingestuft. Maßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde, um die Population einzudämmen, gibt es derzeit nicht.

Sollte sich das ändern, könnte man laut Röder die Eier aus den Nestern entnehmen. "Das kennt man auch von Stadttauben - Kunsteier werden ins Nest gelegt, um den Nachwuchs zu reduzieren und die Population einzudämmen."

Mit braunem Gefieder sehen die Gänseküken süß aus.
Mit braunem Gefieder sehen die Gänseküken süß aus.  © Ralph Kunz
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Charakteristisch für Nilgänse sind die dunklen Ringe um ihre Augen.
Charakteristisch für Nilgänse sind die dunklen Ringe um ihre Augen.  © Ralph Kunz

Eine andere Möglichkeit wäre das Abschießen der Tiere - ein Vorschlag, mit dem Tübingens Oberbürgermeister, Boris Palmer, zuletzt für Diskussionen sorgte.

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: