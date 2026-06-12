Diese Chemnitzer Brunnen sprudeln am Wochenende

Chemnitz - Am Wochenende sollen sowohl der Leuchtbrunnen im Schlossteichpark in Chemnitz als auch die Fontäne am Rosenhof wieder in Betrieb gehen.

Der Leuchtbrunnen in Chemnitz sprudelt am Wochenende wieder. Wegen Reparaturarbeiten stand die Anlage seit Mai still. © Ralph Kunz

Der Leuchtbrunnen musste im Mai für Reparaturarbeiten abgeschaltet werden. Ursache war eine defekte Saugleitung, durch die Wasser in das Pumpenhaus eingedrungen war.

Inzwischen seien die Schäden behoben, die Anlage laut Grünflächenamt wieder vollständig abgedichtet und einsatzbereit.

"Voraussichtlich ebenfalls an diesem Wochenende wird die Fontäne am Rosenhof wieder in Betrieb genommen", teilt die Stadt mit. Aus Sicherheitsgründen wurde diese für das Charlie-Kinderfest am vergangenen Samstag abgeschaltet.