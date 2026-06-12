Nach 40 Jahren wieder vereint: Ex-Schönheitskönigin heiratet ihre Jugendliebe im Schloss

Chemnitz - Es ist das glückliche Ende einer langen Liebesgeschichte: Auf dem Wasserschloss Klaffenbach gaben sich am Freitag die 2010 gekürte Ex-Misses Thüringen Silvia Katnig (57) und der Chemnitzer Giso Silko Lehmann (56) nach 40 Jahren das Ja-Wort.

Silvia Lehmann, die bis Donnerstag noch Katnig hieß, wurde 2010 zur Misses Thüringen gekürt. In ihrer Freizeit nimmt sie gern an regionalen Schönheitswettbewerben teil. © Ralph Kunz

Bei einer Verabredung mit Freunden lernten sich Silvia, damals 16 Jahre alt, und Giso, damals 14, im Jahr 1984 in der Dr.-Salvador-Allende-Straße 60 kennen. Dort trafen sie erstmals aufeinander. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. "Zwei Tage später war sie meine", erzählt Giso mit einem Lächeln im Gesicht.

Aufgrund der damaligen politischen Situation in der DDR wurde er jedoch, wie er es nennt, von ihr "separiert". Ihre Wege trennten sich: Er ging in die BRD, lernte den Beruf des Maschineneinstellers und Lackierers, während sie in der DDR blieb und Krankenschwester wurde.

Beide heirateten andere Partner, bekamen Kinder - doch der Kontakt riss nie ganz ab.

Als Giso 2012 in seine Heimat zurückkehrte, intensivierte sich der Austausch. 2024 trafen sich die beiden schließlich im Miramar wieder. Inzwischen waren 40 Jahre vergangen, doch so fühlte es sich keineswegs an.

"Die Vertrautheit war wieder da, obwohl man gedacht hätte, man verändert sich in den ganzen 40 Jahren", sagt Silvia Katnig, die seit Freitag Silvia Lehmann heißt.