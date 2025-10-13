Darum wird die Zwickauer doch nicht zur Spielstraße

Chemnitz - Kinder bauen, klettern, toben: Vom 22. bis 26. Oktober ist die KuHa Gastgeberin für den deutschen Spielmobilkongress und das traditionelle Spielmobilfest. Doch schon im Vorfeld zieht die erste dunkle Wolke über dem Event auf. Eine Idee mit großer Symbolwirkung ist geplatzt.

Beim Spielmobilfest am 26. Oktober wird deutlich, wie wichtig öffentlicher Raum auch für Bewegung und Spaß auf Rädern ist. (Symbolbild) © 123RF

"Unser Plan war, die Zwickauer Straße zwischen dem Garagencampus und der 'Fabrik' für einen Tag zur temporären Spielstraße zu machen", sagt Christian Päutz (41), Geschäftsführer der Kindervereinigung Sachsen.

Damit sollte die Sichtbarkeit von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum betont werden - mitten auf einer viel befahrenen Chemnitzer Hauptstraße.

Doch daraus wird nichts. Das Rathaus weist jede Verantwortung dafür von sich: "Weder wurde seitens der Stadt Chemnitz eine Genehmigung nicht erteilt noch eine Untersagung verfügt."

Die Verantwortung liege beim Rettungszweckverband, der eine freie Durchfahrt für Notfälle verlangt habe. Wenn die Rettungswagen über die Neefestraße ausweichen müssten, könnten die gesetzlich vorgegebenen Rettungszeiten nicht eingehalten werden.