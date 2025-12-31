Hier habt Ihr in Chemnitz den besten Blick auf das Feuerwerk

Chemnitz - Um Mitternacht werden wieder unzählige Raketen starten und bunte Farben in den Himmel malen. Insofern das Wetter mitspielt, gibt es an diesen Orten in Chemnitz einen schönen Blick aufs Silvester-Feuerwerk.

Ein buntes Feuerwerk wird in der Silvesternacht den Himmel über der Chemnitz erleuchten. © Kristin Schmidt

In der Innenstadt bietet sich als Aussichtsplattform der Schloßberg an. Besonders schön ist, wenn sich die Lichter im Schlossteich spiegeln. Allerdings wird es hier wahrscheinlich voll sein.

Auch lohnt sich der Weg zur Brücke über der Zschopauer Straße (Höhe Haltestelle Wilhelm-Busch-Straße) oder zum Aussichtspunkt auf dem Pfarrhübel.

Ebenso gibt es in Rabenstein einige schöne Punkte: darunter Galgenberg, Eselsbrücke und Rabensteiner Viadukt.

Die Frage ist jedoch, ob das Wetter in diesem Jahr mitspielt. Klarer Himmel? Wohl Fehlanzeige. Der Deutsche Wetterdienst kündigt Schnee an, am Abend sogar Schneeregen. Dazu soll es Windböen - nicht optimal für Silvesterraketen.