Von Bansky bis Kulturhauptstadt: Das beschäftigte die Chemnitzer am meisten

TAG24 hat nachgefragt, nach welchen Begriffen in Verbindung mit Chemnitz in diesem Jahr am meisten gesucht wurde.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Google ist nach wie vor die am häufigsten benutzte Suchmaschine im Internet. TAG24 hat nachgefragt, nach welchen Begriffen in Verbindung mit Chemnitz in diesem Jahr am meisten gesucht wurde. Diese Themen waren 2025 für die Chemnitzer am spannendsten.

Platz 10: "Zwischenfall Hutfestival"

Das Hutfestival Ende Mai/Anfang Juni verzeichnete mit 105.000 Gästen einen Besucherrekord. Allerdings ging bei der diesjährigen Ausgabe auch einiges schief: So prallten zwei Akrobaten der belgischen Gruppe "TnT" bei ihrer Trampolin-Show zusammen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zudem ließ sich ein Bienenschwarm auf dem Dach eines Standes nieder, der von einem Imkerverein beseitigt werden konnte. Zu allem Überfluss musste das Festival wegen Gewitter vorzeitig beendet werden.

Die Trampolin-Gruppe performt auf dem Hutfestival. Zwei Mitglieder mussten ins Krankenhaus. © Ralph Kunz

Platz 9: "Banksy"

Die Erfolgsschau "A Vandal Turned Idol", die dem englischen Streetart-Künstler Banksy gewidmet ist, machte in der ersten Jahreshälfte Station in Chemnitz - und am 25. Januar aus einem anderen Grund von sich reden: Diebe klauten eine wertvolle Kopie von "Santas Ghetto" aus der Ausstellung in der Markthalle. Das Ermittlungen wurde inzwischen eingestellt, weil keine Täter ermittelt werden konnten - das Diebesgut bleibt verschwunden.

Bei der Banksy-Ausstellung in der Markthalle wurde eine Kopie geklaut. © Uwe Meinhold

Platz 8: "Explosion Chemnitz"

Zu einer gewaltigen Explosion kam es am Abend des 3. Oktober in einem Wohnblock in der Bernsdorfer Straße. Ein Mieter (35) war offenbar mit der Zubereitung seines Essens am Herd überfordert - es knallte, der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Durch die Explosion wurden drei Fenster des Hauses beschädigt und acht parkende Autos von Splittern getroffen. Die übrigen Bewohner wurden evakuiert.

Ermittler untersuchten nach der Explosion in der Bernsdorfer Straße ein beschädigtes Auto. © Chempic

Platz 7: "L'Osteria"

Seit diesem Jahr hat die Pizzeria-Kette L'Osteria auch einen Ableger in Chemnitz. Mitte Februar eröffnete der Chemnitzer Standort im Rosenhof mit einem Restaurant und bietet seinen Gästen italienische Küche an. Mittlerweile betreibt L'Osteria Gaststätten in zehn europäischen Ländern.

Das L'Osteria-Restaurant im Rosenhof eröffnete im Februar. © Uwe Meinhold

Platz 6: "Trinkwasser"

Im Sommer hatte Chemnitz ein Trinkwasser-Problem. Bei Routine-Checks wurde der Umweltkeim Serratia fonticola festgestellt. Ursache: hohe Temperaturen und eine geringe Wasserabnahme. Das Bakterium kann für Menschen mit schwachem Immunsystem gefährlich werden. Die Stadt riet jenen Bürgern, das Wasser abzukochen. Anfang September war der Spuk dann vorbei - das Chemnitzer Leitungswasser kann wieder bedenkenlos genutzt werden.

Im Sommer war das Chemnitzer Trinkwasser von Bakterien verseucht (Symbolfoto). © Christof Heyden

Platz 5: "Marathon"

Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) gab am 18. Mai den Startschuss für den Kulturhauptstadt-Marathon. 8 350 Teilnehmer aus neun Ländern ließen sich das Sport-Event nicht entgehen. Die Strecke vom Küchwald bis in den Stadtpark führte durch die ganze Chemnitzer Innenstadt und wurde von mehr als 200 Musikern, Sängern und DJs begleitet. Gewonnen hat den Wettbewerb der Kölner Luis Pulsewey (27) mit einer Laufzeit von zweieinhalb Stunden.

Strahlender Sieger: Luis Pulsewey (27) gewann dieses Jahr den Chemnitzer Marathon. © Ralph Kunz

Platz 4: "Sido"

Wenn Deutschrapper Sido (45) auf Tour geht, ist auch Chemnitz auf den Beinen: 12.000 Besucher ließen sich den Auftritt des Berliner Musikers im Küchwald am 10. August nicht entgehen. Mit Hits wie "Mein Block" oder "Schlechtes Vorbild" brachte er die Küchwald-Wiese zum Beben.

Deutschrapper Sido (45) beim Auftritt im Küchwald. © Sven Gleisberg

Platz 3: "Kraftklub Konzert"

Es begann mit der Ankündigung für ihr neues Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt". Am 28. Mai gab Chemnitz' berühmteste Band Kraftklub ein spontanes Konzert vor dem verwaisten Schauspielhaus. Aktivisten hatten das Gebäude besetzt, um gegen Kultur- und Sozialabbau zu protestieren. Das fünfte Album der Gruppe wurde am 28. November veröffentlicht - die Zukunft des Schauspielhauses ist weiterhin ungewiss.

Die Band Kraftklub gab Ende Mai ein spontanes Konzert vor dem Schauspielhaus. © Kristin Schmidt

Platz 2: "Bryan Adams"

Eine paar Tage vor Sido trat ein Weltstar auf - wieder in Chemnitz, wieder im Küchwald: Die kanadische Rocklegende Bryan Adams (66) war in Sachsens drittgrößter Stadt zu Gast, und 15 000 Zuschauer waren hingerissen. Dabei schmetterte der Superstar Hits wie "All for Love", "(Everything I Do) I Do It for You" und "Summer of '69".

Musiklegende Bryan Adams (66) trat im Sommer in Chemnitz auf (Achivfoto). © IMAGO/Ritzau Scanpix

Platz 1: "Kulturhauptstadt"

Die Stadt stand das ganze Jahr im Zeichen eines Titels - wenig verwunderlich, dass Nutzer am meisten den Begriff "Kulturhauptstadt" (KuHa) in Verbindung mit Chemnitz googelten.

Bei der Eröffnung der KuHa im Januar waren 80 000 Besucher zu Gast. © Jan Woitas/dpa