Das müsst Ihr bei der Müllentsorgung an Ostern in Chemnitz beachten

Wegen der Osterfeiertage ändern sich in Chemnitz für zwei Wochen die Entsorgungstermine.

Wie der ASR mitteilt, werden die Mülltonnen, deren Entsorgungstermin am Karfreitag wäre, schon am Gründonnerstag, dem 28. März geholt.

Die Vorentsorgung beginnt aber bereits zum Beginn der Woche, am 25. März.

Das sieht für die Tage wie folgt aus: Tonnen, die am 25. geholt werden, müssen schon am 23. März (Samstag) vor das Haus gestellt werden. Die Entsorgung vom 26. März wird auf den 25. vorgezogen, die vom 27. auf den 26. und die vom 28. auf den 27. März.

In der ersten Aprilwoche sieht es dagegen anders aus. Die Termine liegen alle einen Tag später. Statt am Ostermontag (1. April) werden die Tonnen am 2. April geholt, die vom 2. April am 3., die vom 3. am 4., die vom 4. am 5. April und die vom 5. schließlich am 6. April.