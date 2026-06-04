Das passiert mit dem verseuchten Erdreich vom alten Güterbahnhofs-Gelände

Chemnitz - Am ehemaligen Güterbahnhof in Chemnitz-Altendorf ist die Entwicklung eines neuen Wohngebiets geplant. Bevor dort jedoch Grundstücke entstehen können, muss das Areal zunächst von Altlasten befreit werden. Ende des Jahres soll eine umfangreiche Dekontaminierung beginnen.

Béla Bélafi (52, l.) überreichte Maik Mehlhose (50, r.) und Annett Hubrich von der MIB AG aus Leipzig den Fördermittelbescheid. © Kristin Schmidt

Auf rund 1600 Quadratmetern werden dann am Gutsweg alte Erdtanks eines früheren Tanklagers samt kontaminiertem Boden ausgehoben und entsorgt.

Das Areal wurde bis 2004 als Güterbahnhof genutzt, der betroffene Bereich diente dabei der Kraftstofflagerung.

"Das Areal am Stadtteilpark Pleißenbach hat das Zeug zu einer wirklich besonderen Wohnadresse in Chemnitz - mit dem Park, der zentralen Lage und dem Potenzial für echte Lebensqualität direkt am Wasser", so Maik Mehlhose (50), Vorstand der MIB AG, die das Projekt umsetzt.

"Die Bodensanierung ist dafür die unverzichtbare Grundlage." Die Gesamtkosten für das Sanierungsprojekt liegen bei rund zwei Millionen Euro.